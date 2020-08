Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez: “Abbiamo fatto il tampone”

La seconda ondata di contagi non sta risparmiando nemmeno l’Italia che in questi giorni ha raggiunto di nuovo alte vette di casi di coronavirus (quasi 1.000). Il focolaio principale pare essere quello della Sardegna, meta ambita soprattutto dai vip, i quali spesso sono risultati positivi al virus. Fortunatamente, la carica virale del Covid-19 sembrerebbe essersi affievolita dato il grande numero di asintomatici, tuttavia, la paura resta.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ IN VACANZA IN SARDEGNA – Come molti sapranno, anche Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna, un po’ per tutelarsi un po’ per far ripartire il turismo del paese. La coppia, infatti, prima di stabilirsi nell’isola, ha fatto un giro in alcuni posti d’Italia per sponsorizzare anche il nostro patrimonio.

Tuttavia, purtroppo anche loro sono stati colpiti indirettamente dall’epidemia. Per questo motivo, Fedez ha fatto una confessione si follower preoccupati. “Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi” ha svelato il rapper e marito dell’influencer.

“C’è sicuramente un’aria un po’ pesante. Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare” ha continuato sui social Fedez, il quale sta trascorrendo le vacanze assieme ad alcuni amici e famiglia.

Nonostante l’emergenza sanitaria, la famiglia Ferragnez ha dichiarato di stare bene e rasserenato i follower più preoccupati, soprattutto per il piccolo Leone. “Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi” ha concluso il rapper su Instagram.