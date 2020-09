Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez di nuovo genitori?

La seconda gravidanza di Chiara Ferragni sembrerebbe essere cosa certa, almeno sui social. Le indiscrezioni circolano ormai da mesi, precisamente da maggio/giugno, appena terminata la quarantena. Queste voci sono sempre state smentite, tuttavia, potrebbero essere fondate.

Mesi fa ci furono diverse segnalazioni, tra pancini sospetti e dichiarazioni da parte di una fonte molto vicina alla coppia. Per non parlare dei dettagli nelle foto pubblicate da Chiara notati dai fan. Nonostante le tante supposizioni, i diretti interessati non hanno mai confermato la notizia.

A giugno, infatti, la mamma di Chiara, Marina Di Guardo, si lasciò sfuggire un’ipotetica seconda gravidanza, addirittura sapendo già il sesso del nascituro, una bambina. Dopo quelle voci, la Ferragni ha smentito tutto ma il dubbio è rimasto.

UN’ALTRA CONFERMA IN ARRIVO – Chiara Ferragni e Fedez non hanno confermato la notizia, eppure il portale Fanpage.it l’avrebbe fatto per loro. Secondo la testata giornalistica, Chiara sarebbe in dolce attesa, pronta per dare un fratellino o sorellina al piccolo Leone. Sempre secondo il portale, i due faranno presto l’annuncio.

AL CENTRO DELLE POLEMICHE – La Ferragni, tuttavia, è stata protagonista non solo di lieti eventi ma soprattutto di polemiche. Giorni fa, Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia, ha attaccato duramente la famiglia Ferragnez dopo lo sfogo pubblicato sui social per Willy Duarte Monteiro. Inoltre, in queste ultime ore, la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, è stata accusata di aver copiato da un noto brand i suoi gioielli, venduti anche a caro prezzo secondo il web.