Ferragnez, Chiara Ferragni in lacrime su Instagram: Fedez la riprende

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate sui social: lei famosa influencer da 20 milioni di follower, lui noto rapper italiano da 10 milioni di seguaci. I due sono convolati a nozze e dal loro amore è nato il piccolo Leone, già una grande star sul web. Mamma e papà, infatti, sono molto attivi sui social e condividono spesso momenti di vita quotidiana assieme al bambino.

In molti, di fatti, si sono lamentati e hanno accusato la coppia di utilizzare il figlio come “facciata” e a scopo di marketing, per aumentare la loro visibilità. Tuttavia, la Ferragni ha una grande carriera, tra sponsorizzazioni online e la sua azienda, ma anche il marito Fedez non è da meno. La coppia, inoltre, durante l’emergenza Coronavirus, ha raccolto la cifra esorbitante di 3 milioni di euro da destinare agli ospedali italiani ridotti al collasso.

CHIARA FERRAGNI IN LACRIME SU INSTAGRAM – In queste ore, l’imprenditrice digitale è apparsa sui social in lacrime, devastata. Suo marito Fedez ha ben pensato di riprendere tutta la scena che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Fortunatamente nulla di grave per la famiglia Ferragnez, Chiara si è commossa guardando un film con Leone, Alla Ricerca di Nemo.

FEDEZ CONTRO CROZZA – Il monologo andato in onda nel programma Fratelli di Crozza ha fatto infuriare i genitori del piccolo Leone poiché il comico genovese avrebbe parlato di alcuni marchi sponsorizzati dal bambino. Dopo il monologo, Fedez avrebbe inviato un messaggio su Whatsapp a Crozza puntualizzando di non aver mai usato il figlio a scopi di marketing e di non aver mai lucrato su di lui. A quel punto, il comico si sarebbe scusato in diretta.