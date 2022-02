Ferragnez, crisi in corso? Ecco le ultime segnalazioni

Ci risiamo, ennesima segnalazione su una crisi tra i Ferragnez. Questa volta sarà vera o è semplicemente un altro fuoco di paglia? Vediamo cosa è successo, quindi, e cerchiamo di capire perché si è diffusa di nuovo questa voce.

Chiara vola a New York… e Fedez resta a casa

Chiara Ferragni in questi giorni è volata a New York assieme a sua sorella Valentina per motivi di lavoro, lasciando a Milano suo marito Fedez. Quest’ultimo, infatti, è rimasto a casa con il piccolo Leone e la baby Vittoria, in attesa che torni anche mamma Chiara per riunire la famiglia.

Nonostante sia negli States per motivi di lavoro, l’influencer più seguita in Italia non rinuncia affatto a deliziare i suoi follower con scatti e outfit pazzeschi. Uno dei più apprezzati è sicuramente quello con un vestito in stile Cat Woman. L’imprenditrice digitale, infatti, si è mostrata sul letto in posizione “da gatta”, come per emulare l’eroina dei fumetti.

Gli scatti della Ferragni hanno fatto sin da subito il pieno di like e commenti: tanti i complimenti ma non mancano le critiche di chi preferirebbe vedere la donna a casa con i figli. E Fedez? Non potevano mancare i suoi like e i suoi commenti, ma qualche malizioso crede che i due non stiano più insieme.

Crisi tra i Ferragnez?

Su Twitter, social più discusso in ambito di gossip, qualche utente ha sottolineato che i due in realtà non stiano più insieme ormai già da un pezzo. “Per me Chiara Ferragni e Fedez non stanno insieme già da mesi comunque” scrive un utente sul social. Non mancano le risposte da parte di chi chiede più delucidazioni in merito. “L’ho pensato anche io, solo che hanno troppe cose di business in ballo” commenta un altro utente. E voi cosa ne pensate?