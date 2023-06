I Ferragnez sono da sempre una delle famiglie più seguite in assoluto sul web. I profili social di Chiara e Fedez sono costellati da milioni di follower che ogni giorno seguono con passione la routine della famiglia.

Il successo della famiglia ha conquistato anche prime, è proprio con la loro serie infatti che i Ferragnez hanno ottenuto ulteriori consensi. Con due stagioni, Chiara e Fedez hanno portato sul piccolo schermo, i loro successi professionali ed i loro momenti familiari più intensi e romantici.

A quanto pare però negli ultimi giorni le cose non stanno andando benissimo, sembrerebbe che la coppia stia perdendo i riscontri e le conferme conquistate da sempre, che cosa è successo?

I Ferragnez nel pieno di una crisi social

A quanto pare i Ferragnez non stanno ottenendo il successo mediatico che ogni giorno fa da protagonista nei loro profili. Proprio negli ultimi mesi la coppia ha vissuto una crisi di coppia e questo probabilmente ha generato un vero e proprio crollo social. I like sono notevolmente diminuiti ed anche i seguaci sembrerebbero più spenti rispetto al solito, come mai?

Probabilmente la causa potrebbe essere legata all‘eccessiva condivisione da parte di Chiara e Fedez di tutto quello che appartiene alla loro vita. Se volessimo guardare i numeri, è in evidenza una forte crisi: la Ferragni è scesa come media da 550mila a 450mila, mentre Fedez ad oggi non raggiunge le 750mila.

Come andrà a finire? Di sicuro per una coppia che vive di popolarità mediatica, questo rappresenta un problema con cui fare i conti.