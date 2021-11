Ferragnez, discussione in diretta su Twitch: “Al prossimo me ne vado”

Chiara Ferragni e Fedez, chiamati Ferragnez, condividono quotidianamente contenuti sulla loro vita. In queste ore, i due hanno fatto una live su Twitch per dare ai fan qualche spoiler sul nuovo disco del rapper. Tuttavia, la diretta è sfociata in una piccola discussione tra coniugi, vediamo cosa è successo.

Un gesto di troppo

Dopo 15 minuti di registrazione, Fedez si è lasciato scappare un rutto libero per poi chiedere scusa portandosi la mano davanti alla bocca. Un gesto che non è piaciuto alla moglie, la quale lo ha subito rimproverato: “No amore, al prossimo me ne vado. No veramente, io li odio. È una cosa orrenda. Anche Leo ora rutta perché tu continui a ruttare”.

Insomma, la Ferragni si è detta parecchio infastidita del gesto del marito, il quale ha replicato: “Adesso rutta per colpa mia? Ma dai”. Pronta la risposta di Chiara: “Beh, dice: ‘Come papà’. Io non lo faccio mai, quindi…”. Tantissimi i commenti sul video ma la discussione non è finita qui.

“Io e Fedez litighiamo spesso” ha ammesso l’imprenditrice e influencer. A metà live, infatti, la moglie ha rinfacciato al marito di trascorrere pochissimo tempo insieme come coppia. “Non vuole mai venire a cena con me e non organizza mai viaggi solo per noi. Però con i suoi amici ci va” ha rimproverato Chiara Ferragni, mentre Fedez cercava una scusa per poi ammettere che la moglie aveva ragione.

La coppia, nonostante i piccoli battibecchi, si ama moltissimo e tra poco debutteranno su Amazon Prime con The Ferragnez – La Serie.