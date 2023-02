Crisi nera per Chiara Ferragni e Fedez, chiamati dai loro fan Ferragnez, a seguito di quanto accaduto a Sanremo. Lei è attiva sui social ma non mostra mia il marito, lui è completamente sparito: i follower si chiedono dunque cosa accadrà ad una delle coppie più amate del web.

I retroscena della lite

Il comportamento del rapper a Sanremo non deve essere piaciuto a Chiara Ferragni, la quale ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice nella prima e ultima serata del Festival. Fedez ne ha combinata una ogni giorno a partire dal dissing sulla Costa Smeralda, al siparietto con J-Ax nella serata duetti, ai retroscena raccontati su Anna Oxa e, infine, al rapporto sessuale mimato più bacio con Rosa Chemical.

Successivamente a questo episodio con Rosa Chemical, sui social hanno fatto il giro dei video, senza audio, in cui si vede la Ferragni discutere con il marito. Non sembrava arrabbiata ma è chiaro che in quel momento l’imprenditrice fosse infastidita dall’ennesima scenata del rapper. Pare, inoltre, che il rapper sia andato in camerino ma che la guardia del corpo abbia negato l’accesso sotto richiesta di Chiara. Finito il Festival su Instagram il silenzio: Fedez ha pubblicato alcune foto con gli artisti e un tweet di apprezzamento per la moglie.

Lei, attualmente, pubblica contenuti con i figli, amici, parenti, persino i suoceri ma non con il marito. Qualcosa sta succedendo, è chiaro, ma non sappiamo se questa sia l’ennesima mossa di marketing per lanciare la seconda stagione della docu-serie sulla loro vita, The Ferragnez. Infatti, proprio l’autore del documentario era presente a Sanremo, ma pare esserci una novità a riguardo.

Novità sul matrimonio e sulla serie Amazon Prime Video

Il 15 febbraio è stata diffusa una paparazza di Whoopsee che li ha beccati a Milano mentre entravano nel portone di un palazzo. Per molti utenti questa è stata la conferma del teatrino messo su per pubblicizzare la serie. Tuttavia, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, in quel palazzo ci sarebbe lo studio di un legale: il matrimonio è arrivato al capolinea?

Non è tutto, perché Guia Soncini su Linkiesta ha dichiarato che la coppia avrebbe interrotto le riprese della docu-serie. I due avrebbero chiesto almeno una settimana di pausa, forse per affrontare queste giornate un po’ delicate. I due, infine, non si sono mostrati insieme nemmeno nella giornata di San Valentino, il dubbio resta.