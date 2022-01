Ferragnez, Fedez con il Covid non sente i sapori: Chiara invece è negativa

Periodo difficile per la famiglia Ferragnez costretta a vivere isolata da Natale a causa del Covid. Fedez e Chiara infatti sono risultati positivi qualche giorno fa, mentre i figli al momento sono negativi. Per questo motivo, la famiglia adesso vive in casa con le mascherine e i due coniugi cercano di trascorrere il più tempo possibile in camera da letto per non contagiare i figli.

Situazione peggiorata?

Seppur la coppia non abbia particolari problematiche, dovute anche alle tre dosi di vaccino fatte, la situazione è leggermente peggiorata per Fedez. Il rapper infatti ha spiegato di non sentire né odori né sapori, ma per il resto sta molto bene. La stessa Chiara non ha avuto nessun sintomo e ha appena svelato ai follower di essere finalmente negativa.

Questo sta a significare che al momento solo Fedez è positivo al virus e dovrà attuare tutte le norme igienico-sanitarie per non passarlo ai due figli piccoli. Infatti, i coniugi costretti in alcuni momenti a trascorrere del tempo con Leone e Vittoria, hanno indossato mascherine Ffp2. Per ora sta funzionando perché i due piccoli sono ancora negativi.

Feste natalizie in casa

Come una buona fetta di italiani, la famiglia Ferragnez ha trascorso le vacanze natalizie in casa senza però rinunciare ai festeggiamenti. Per Natale, infatti, i quattro hanno scartato tanti regali e non hanno rinunciato al classico pranzo. Per Capodanno la famiglia ha deciso comunque di aspettare la mezzanotte insieme, con cibo e prelibatezze.

Per il Cenone dell’ultimo dell’anno, i coniugi hanno optato per cibo d’asporto: sushi e sashimi e qualche piatto cinese per il piccolo Leone. Il rapper ha poi accompagnato il pasto con un bicchiere di champagne e la piccola Vittoria è apparsa in ottima forma.