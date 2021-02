Ferragnez, Fedez dice una parolaccia: il figlio Leone lo rimprovera

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più seguite sui social. La famosa influencer e il rapper sono sposati da un paio di anni e sono genitori del piccolo Leone. Attualmente, inoltre, Chiara è in attesa di una bambina che dovrebbe arrivare il mese prossimo e della quale non si sa ancora il nome. In questi giorni, Fedez ha pubblicato un siparietto molto simpatico con il figlio.

LEONE RIMPROVERA IL PADRE – Prima di partire per Sanremo con Francesca Michelin, Fedez ha pubblicato dei contenuti con il piccolo Leone, il quale sembrerebbe comportarsi già da adulto. Nelle immagini condivise dal rapper, Leone era sdraiato in salotto; in quel momento, allora, Fedez ha chiesto: “Hai fatto la cacco*a?”.

Il piccolo Leone, con la dolcezza che contraddistingue un bimbo della sua età, ha rimproverato il padre e dichiarato: “Non si dice quella parolaccia!”. Fedez è scoppiato in una fragorosa risata e una voce fuori campo, quella di mamma Chiara, ha aggiunto: “Si dice popò”.

LA REAZIONE DEI FOLLOWER – La reazione dei seguaci della famiglia Ferragnez è stata molto positiva. I follower si sono complimentati con Leone e per la sua educazione. Effettivamente, i due genitori sono sempre molto attenti con il bambino e lo stanno educando egregiamente, almeno da quello che si vede nei contenuti pubblicati sui social network.

“Sembra un piccolo adulto, riprende il papà” hanno commentano alcuni utenti. E ancora: “Incredibile, risponde come un grande”. “Lo avete educato davvero bene, è sempre dolce e sorridente” ha aggiunto un altro utente sui social. Insomma, pare che il piccolo Leone sia l’orgoglio di mamma e papà. Sarà altrettanto per la sorellina? Sicuramente sì.