Ferragnez, Fedez e Chiara ancora in crisi? Le foto di Dubai e il dubbio dei fan

I Ferragnez sono ancora in crisi? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan della coppia ormai da diverso tempo. Nonostante le smentite, il mostrarsi insieme sui social e le interviste, qualche follower di Fedez e Chiara Ferragni nutre ancora forti dubbi sulla veridicità del loro amore e della loro serenità coniugale.

Le foto a Dubai scatenano il dubbio sui Ferragnez

La famiglia Ferragnez si è concessa una bella vacanza relax a Dubai in compagnia dei figli e di alcuni amici. A causa di questo viaggio si sono scatenate diverse polemiche: la prima inerente alla presa di posizione che Fedez fece tempo fa, quella di non andare mai più in questa città e per la quale ha vinto un bel Tapiro D’Oro; la seconda inerente al prezzo di una cotoletta ordinata da Chiara Ferragni in un ristorante di Niko Romito.

Ma tra tutte le polemiche, quella sulla crisi coniugale della coppia è sicuramente la più discussa. In tanti credono che Federico e Chiara siano ancora in crisi, dopo mesi di silenzi e smentite. Che i due abbiano attraversato momenti difficili è cosa nota e sono stati gli stessi ad ammetterlo sui social.

Tuttavia, stando ad alcuni fan più maliziosi, la vacanza a Dubai confermerebbe che tra moglie e marito non sarebbe ancora tornato il sereno. Perché? Le foto pubblicate mostrerebbero degli indizi. Come spiega anche Libero: “Le foto della vacanza dorata a Dubai trasmetterebbero un senso perenne di “infelicità”.

“A mio parere questa non sembra una bella vacanza per voi, i vostri volti non irradiano gioia… anzi sembra che non vediate l‘ora di tornare in Italia” scrivono alcuni utenti sui social. E ancora: “Tuo marito che mette le storie mentre vi baciate per dare conferme agli altri… Deve essere strano, vivere per gli altri nonostante tutta questa libertà…”.