Ferragnez, Fedez pubblica un video che manda i fan in delirio

Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più chiacchierata del mondo dello spettacolo, grazie soprattutto agli innumerevoli post che pubblicano ogni giorno. Talvolta il loro atteggiamento, però, viene criticato da chi non condivide certe scelte di vita.

ANTONELLA ELIA CONTRO I FERRAGNEZ – La gieffina si è scagliata duramente contro la coppia accusandoli di essere falsi e solo in cerca di notorietà. Inoltre, la showgirl crede che sia sbagliato utilizzare il figlio Leone come “acchiappa-like”. Queste dichiarazioni molto forti hanno scatenato l’opinione pubblica dividendola: c’è chi crede che Antonella Elia sia solo invidiosa e chi, invece, le dà ragione.

FEDEZ PUBBLICA UN VIDEO PARTICOLARE E MANDA I FAN IN DELIRIO – Proprio per questo modo di fare, i Ferragnez hanno di nuovo mandato i propri fan in delirio. Fedez ha pubblicato un video nelle sue Instagram Stories molto particolare ma anche divertente. Chiara ha preso la rincorsa per saltargli in braccio e allargando le gambe, per posizionarsi meglio, ha dato vita ad un siparietto simpatico ma anche hot con suo marito. Fedez ha inoltre esclamato “Porca t***a”, forse perché in quel momento trovava la Ferragni troppo pesante. Il video ha subito fatto il giro del web dimostrando ancora una volta la loro complicità. Forse Antonella Elia è davvero invidiosa?