Ferragnez, Fedez pubblica una foto con Gigi Hadid. Ferragni: “Voglia di divorzio”

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie italiane più amate sul web. In due totalizzano circa 30 milioni di follower ma sicuramente non mancano le critiche. In queste ore, la coppia si è resa protagonista di un siparietto molto scherzoso.

LA FOTO CON GIGI HADID – La coppia, molto amica di Donatella Versace, ha ricevuto l’invito proprio da quest’ultima per assistere alla sua iconica sfilata. Tantissimi i vip presenti come Dua Lipa, la quale ha aperto e chiuso la sfilata, la bellissima Ester Exposito direttamente dalla serie Elite. E ancora, i componenti dei Blur e soprattutto Gigi Hadid.

Fedez è un grande fan della modella, la quale ha anche sfilato per Donatella Versace. Infatti, la si vede spesso comparire nelle stories del rapper. Nelle ultime ore, di fatti, proprio lui ha pubblicato su Instagram uno scatto con Gigi Hadid allegando una simpatica didascalia ispirata al suo nuovo singolo, Meglio del Cinema.

Come in molti sapranno, la canzone è dedicata interamente alla moglie Chiara Ferragni, con la quale ha un rapporto molto profondo e passionale, da veri complici. Il rapper ha deciso di pubblicare assieme alla foto con la modella la citazione: “Giuro mi fai venire voglia di futuro” accompagnato ulteriormente dalla dicitura “Ah no…”. Una frase sicuramente simpatica per sottolineare la stima nei confronti di Gigi Hadid.

LA RISPOSTA DELLA FERRAGNI – L’influencer, visionata la foto pubblicata, ha risposto per le rime commentando: “Giuro mi fai venire voglia di divorzio”, un commento scherzoso e simpatico per far sorridere il marito e i follower. Una prova ulteriore di quanto il loro amore sia forte.