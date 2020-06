Ferragnez, Fedez svela il contenuto dei suoi messaggi con Jennifer Aniston

Più volte Fedez ha rivelato di scambiarsi messaggi con Jennifer Aniston, attrice statunitense divenuta celebre grazie alla serie tv degli anni ’90, Friends. Il rapper ha svelato il contenuto di questi messaggi.

UN LIKE DI TROPPO – Tempo fa vi parlammo dello scambio di like tra Fedez e l’attrice, che ha fatto ingelosire l’influencer Chiara Ferragni, moglie del rapper. Tutto è iniziato da quando il cantante fece un video parodia della celebre serie tv Friends: da allora, l’attrice interprete di Rachel ha iniziato a seguire il ragazzo e a lasciare qualche like di tanto in tanto.

“Ho fatto un video durante la quarantena, avevo fatto una parodia di Friends. Jennifer Aniston ha iniziato a mettermi like a ogni post e ogni tanto ci scriviamo” aveva dichiarato Fedez a Radio Deejay qualche tempo fa parlando di questa simpatica storia.

Questo scambio di like non è piaciuto affatto a Chiara Ferragni, moglie del rapper, la quale si è mostrata particolarmente infastidita dalla situazione e ha liquidato il marito puntualizzando che la Aniston fosse una grande fan del figlio Leone e non sua.

FEDEZ SVELA IL CONTENUTO DEI MESSAGGI – Il rapper ha confessato a Vanity Fair il contenuto dei messaggi che si scambia di tanto in tanto con l’attrice. Nulla di particolarmente compromettente, ma se non fosse sposato probabilmente i fan impazzirebbero per questa coppia inusuale.

“Cosa ci scriviamo io e Jennifer Aniston? Niente di che, le ho spiegato che io e mia moglie siamo suoi fan, ci siamo salutati e le abbiamo chiesto come andava lì a Los Angeles, anche per via delle proteste. Interessarsi banalmente a quello che succede dall’altra parte del mondo” ha dichiarato Fede. Insomma, pare che tra i due sia nata una semplice amicizia virtuale.