Ferragnez, Fiorello fa ironia: “Si parla soltanto di loro”

Viva Rai2!, conclude la settimana discutendo il caso Ferragnez. Fiorello, Biggio, Casciari e l’intera squadra, affrontano la presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Ecco cosa hanno detto.

Ironia sui Ferragnez

Durante il consueto appuntamento del programma in onda su Rai 2, Fiorello ha detto: “In Italia non ci sono più problemi, PNRR, elezioni, guerre, è finito tutto e si parla soltanto di una cosa, di loro: i Ferragnez”, ironizza Fiorello. “Pensate che questa mattina il Papa alla riunione dei cardinali avrebbe dichiarato: Non hanno più la Fedez”.

La teoria del complotto e la stoccata al Codacons

Non è finita qui perché Fiorello ha aggiunto: “Ora vai a capire, si parla di teoria del complotto, pare che i Ferragnez non siano mai stati sulla luna”. Commentando la decisione del Codacons di scagliarsi contro l’ospitata da Fazio, lo showman ha detto: “Da Fabio Fazio forse scopriremo la verità, sempre che il Codacons non lo impedisca. Signor Codacons, se dovessimo chiudere tutti i programmi che hanno avuto come ospite un indagato, non ne resterebbe più nessuno!”.

E dai Ferragnez si passa ad un’altra separazione, quella de Il Volo. “Piero Barone se ne va e ha già una liaison… con Chiara Ferragni!”, esclama tra le risate in studio. “Si stanno separando tutti, Totti e Ilary, Ferragni e Fedez. Sapete chi ci resta? Renga e Nek”, ha concluso.