Ferragnez, giornata all’insegna del gioco: al parco con il figlio Leone

È innegabile il successo e l’influenza che i Ferragnez sono riusciti a conquistare sui social. Solo pochi mesi fa, la vita di Chiara Ferragni e Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, è stata stravolta per la seconda volta con l’arrivo di Vittoria, la loro secondogenita.

Fin dalla sua nascita, Vittoria è divenuta una vera e propria baby star dei social. Nonostante tutto il loro successo, i due non mancano di mostrarsi come una qualsiasi famiglia. A dimostrare ciò sono state le foto esclusive pubblicate sul settimanale Oggi.

UNA GIORNATA AL PARCO – Recentemente, i Ferragnez sono spesso finiti al centro della polemica per alcune prese di posizione social. I due, infatti, non si sono mai tirati indietro nel rendere pubblici i loro pensieri e le loro decisioni. Grazie proprio alla loro influenza sui social, i Ferragnez sono riusciti anche nelle raccolte di beneficenza durante il primo lockdown. L’ultima polemica ha visto il rapper contro la Rai, quest’ultima accusata di censura.

In questo caso, però, il settimanale ha catturato un tenero momento trascorso dalla coppia insieme al figlio Leone. I due, infatti, hanno deciso di dedicarsi totalmente al primogenito, lasciando la piccola a casa, insieme alla tata.

Nei giardinetti di CityLife, quartiere dove vivono Chiara e Fedez, la coppia ha voluto trascorrere del tempo con il figlio. Neanche in un tranquillo pomeriggio di relax, l’influencer non manca di essere alla moda con un look casual, ma dai dettagli fashion come la lussuosa borsa Balenciaga.

Mentre la tenera famigliola si gode il momento, giocando e prendendosi il sole, a poca distanza da loro c’è il bodyguard. Intento a tenere le borse dell’imprenditrice digitale, la guardia del corpo non distoglie lo sguardo dai tre, pronto ad intervenire.