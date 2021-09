Ferragnez, inaspettato annuncio: è in arrivo una serietv su Amazon Prime

Nelle ultime ore i Ferragnez, una delle coppie più seguite sui social, ha voluto condividere con i propri follower un’inaspettata notizia. Sui rispettivi profili Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che a breve è in arrivo che parlerà di loro due e della loro famiglia. Quando e dove verrà trasmessa?

“Non vedo l’ora che vada online” – Sebbene l’annuncio è arrivato solo ora, qualche mese fa era emerso quale indiscrezione su questo progetto. La conferma è però arrivata solo ora attraverso gli account Instagram di Chiara e Fedez.

La coppia ha deciso di dare la bella notizia proprio oggi, condividendo il breve videoclip in cui vengono mostrati la Ferragni e il marito in outfit elegantissimi sui tetti di Milano. Sullo sfondo risalta l’insegna in led con il titolo della serietv.

Condividendo il post, l’imprenditrice digitale ha voluto spendere qualche parola per condividere con i follower la felicità e l’emozione per questo ennesimo traguardo. Inoltre, ha voluto fornire qualche informazione riguardo alla piattaforma in cui sarà possibile vedere la serie in streaming e quando uscirà:

“L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez ✨ Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online, sono sicura che vi piacerà”.

