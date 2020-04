Ferragnez, Jennifer Aniston lascia dei like sul profilo di Fedez: ecco la reazione di Chiara

Dei like inaspettati hanno scatenato la gelosia della nota imprenditrice digitale.

Continuano le avventure in quarantena a casa di Fedez e Chiara Ferragni. La coppia, dopo aver raccolto circa 3 milioni di euro per sostenere la sanità italiana durante l’emergenza Covid-19, continua a tenere compagnia ai fan chiusi in casa a causa del lockdown.

LIKE INASPETTATI SUL PROFILO DI FEDEZ – In questi giorni, Fedez ha condiviso un video con la colonna sonora della celebre serie tv anni ’90 Friends. Oltre ad aver fatto il giro del web, come al solito, il contenuto pubblicato dal rapper ha suscitato la curiosità di una delle protagoniste: Jennifer Aniston!

L’attrice, interprete di Rachel, non solo ha iniziato a seguire su Instagram Fedez ma ha anche ben pensato di lasciare qualche like del tutto inaspettato. La Ferragni, moglie del rapper, non l’ha presa proprio benissimo.

Fedez, apparso molto esaltato dall’attenzione ricevuta dalla Aniston, non ha perso tempo e ha deciso di stuzzicare la moglie, chiaramente molto gelosa. “Comunque, Jennifer Aniston è ufficialmente una bimba di Fedez” ha dichiarato il rapper in una clip assieme a Chiara Ferragni.

Subito pronta la risposta della moglie: “In realtà non è vero: mette like solo ai post dove c’è Leo. Allora è un bimba di Leo”. La gelosia di Chiara è alle stelle e Fedez non si arrende: “Ma anche stasera mi ha messo i like e mia moglie è neraaaaa”.