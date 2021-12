Ferragnez, la serie è un successo ma sbuca un particolare su Fedez: la docu-serie girata nel 2012

Fedez e Chiara Ferragni sono ormai inarrestabili. La coppia più seguita e amata sui social è approdata su Amazon Prime Video con la serie The Ferragnez, la quale racconta la loro vita come famiglia. I primi episodi hanno avuto un grandissimo successo ma in queste ore si è diffuso un particolare proprio sul rapper. Vediamo insieme.

L’articolo frecciatina di Selvaggia Lucarelli

In queste ore, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un articolo proprio sulla serie tv della coppia intitolato: “La “super vita” di Chiara e Fede è stata un faticoso spoiler di The Ferragnez”. Nel pezzo, la giornalista fa riferimento soprattutto al modo del rapper di approcciarsi alla vita quotidiana di sua moglie “immersa nella dimensione stucchevole, plastificata, passivo-aggressiva”.

“Onestamente io non so come faccia ad andare a dormire la notte e a non avere paura di svegliarsi all’improvviso, di ritrovarsi la moglie, la suocera e le due sorelle Gertrude e Genoveffa tutte pallide, tipo la servitù di The others, che lo fissano, per poi evirarlo e succhiargli l’anima per rimanere giovani, bionde e con le onde piastrate per sempre” scrive la Lucarelli.

Fedez aveva già girato una docu-serie

L’articolo di Selvaggia Lucarelli è arrivato alla nota pagina di gossip VeryInutilPeople tramite il messaggio di un follower. “Ti prego, vai sul profilo di Selvaggia Lucarelli, guarda la sua storia e leggi l’articolo che ha scritto su The Ferragnez. Merita, è geniale!” scrivono alla pagina Instagram di VIP. La risposta dell’admin della pagina, però, non si è fatta attendere ponendo l’attenzione su un dettaglio passato inosservato.

Fedez non è così ingenuo come vediamo nella serie poiché lui stesso nel 2012 girò una docu-serie sulla sua vita intitolata Zedef Chronicles che potete trovare su Youtube. Certo, non ha riscosso lo stesso successo di The Ferragnez, tuttavia, l’admin della pagina Instagram spiega che “Giulia Valentina (ai tempi fidanzata del rapper) sembrava quello che ora Fedez sembra rispetto alla Ferry”.