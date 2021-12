Ferragnez, l’orsacchiotto di Fendi in salotto: ecco quanto costa

Chiara Ferragni e Fedez sono in assoluto la coppia più seguita sui social in Italia. A breve, infatti, per l’esattezza tra tre giorni, uscirà su Amazon Prime Video la loro serie intitolata The Ferragnez. I fan quindi avranno modo di conoscerli ancora di più di quanto non lo facciano già.

Vacanza a St. Moritz

Dopo la premiere della serie che andrà in onda tra tre giorni, la famiglia si è concessa una pausa sulla neve di St. Moritz. Un modo per evadere dalla routine quotidiana, rilassarsi e stare in famiglia. Ovviamente hanno pubblicato i momenti salienti della giornata sui social, pertanto possiamo dire di essere quasi partiti con loro.

Gli oggetti particolari dentro casa

La cosa che contraddistingue la famiglia Ferragnez è quella di possedere in casa degli oggetti molto particolari e all’avanguardia. Frutto di acquisti o frutto di regali, la coppia possiede sicuramente delle particolarità come l’iconica palla da basket firmata Versace di Fedez. In una delle ultime stories pubblicate dai due, notiamo in salotto sullo sfondo un tenero orsacchiotto di peluche targato Fendi. Sicuramente un oggetto di grande valore ma quanto costa?

Secondo Fanpage, il quale ha fatto le dovute ricerche, il costo dell’orsetto si aggira attorno ai 620 euro. Si è trattato di un regalo per la piccola Vittoria dalla designer Silvia Venturini. Sul sito di Fendi il costo è quello ma non è escluso che possa valere di più poiché leggermente diverso. Tra gli altri oggetti c’è anche il peluche di Versace, il cui costo invece è di di 295 euro.

La maggior parte degli oggetti sono comunque regali da parte di amici, parenti e sponsor ma non si può negare che il loro valore sia di gran lunga superiore alla media.