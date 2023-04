Ferragnez, pace fatta? Sì, ma… Le segnalazioni

Sanremo ha lasciato una sorta di ferita aperta in casa Ferragnez. Nonostante i due abbiano chiarito, almeno sulla carta, quanto accaduto in questi mesi, stando ad alcune segnalazioni le cose non starebbero proprio così. I due hanno riempito pagine e pagine di giornali di gossip e testate online, dunque, cosa sta accadendo alla coppia?

Vicini ma lontani

Sono ormai passati due mesi dalla fine del Festival di Sanremo, momento che ha scatenato le voci più dure sulla presunta crisi. Si era detto, infatti, che la coppia fosse in una crisi nera, tanto da portare Chiara Ferragni a chiedere il divorzio da Fedez. Ne hanno parlato tutti, forse un po’ troppo, ma alla fine questa crisi era vera o no?

Stando alle parole di Fedez, grande assente dai social, no. Lui si era allontanato per un suo problema personale e ha ringraziato la moglie per essere sempre stata presente e averlo aiutato in tutti i modi. Sarà davvero così? Non ci è dato saperlo e diamo per vere le parole del rapper.

Alla luce degli ultimi eventi, i due sui social si sono mostrati sereni e più uniti che mai ma il magazine Oggi ha cercato di mettere insieme i pezzi per fare chiarezza sulle “zone d’ombra” di questa travagliata storia. La Ferragni ultimamente è stata molto impegnata per lavoro: prima è partita alla volta di Marrakesh, per un brand di cui è testimonial. Successivamente è partita nuovamente per il Sudafrica dove ha passato qualche giorno di relax in compagnia di alcuni amici. Nel frattempo, Fedez è rimasto a casa con i figli, con i quali ha condiviso qualche momento divertente sui social.

Vicini ma lontani, verrebbe da dire. A questo quadro familiare tutto sommato positivo, il magazine ha aggiunto un altro particolare interessante: non si conosce ancora la data di inizio riprese della seconda stagione di The Ferragnez, la docu-serie Amazon Prime Video dedicata alla loro vita. Dopo Sanremo, infatti, i due avevano chiesto una pausa per questo, secondo il magazine, la coppia si troverebbe in una sorta di pace apparente.