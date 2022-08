Ferragnez, quanto è costata la vacanza a Ibiza? Le cifre da capogiro

Chiara Ferragni e Fedez, comunemente chiami Ferragnez dai loro fan, si concedono spesso vacanze in famiglia o weekend romantici lussuosi e in posti meravigliosi. La vacanza ad Ibiza fatta ad agosto, per esempio, ha suscitato molto scalpore tra i follower e gli utenti social soprattutto perché è iniziato a circolare il prezzo di questo soggiorno.

Ecco quanto è costata la vacanza

Partiti a bordi di un jet privato (che ha fatto molto discutere per questioni ambientali), la famiglia ha trascorso nel mese di agosto una bella vacanza a Ibiza in una villa da sogno. La villa in questione era davvero spaziosa: maxi piscina esterna, un campo da basket e una pista da bowling, tutto immerso nel verde. La struttura presentava un immenso soggiorno, un salotto esterno e uno spazio dedicato ai bambini.

Insomma, una vera villa da sogno. Ma quanto sarà costata? Il prezzo preciso non si conosce ma sul web hanno iniziato a circolare delle informazioni più dettagliate della struttura. Sappiamo, dunque, che la famiglia ha pagato 700 euro a notte.

La vacanza però non si è conclusa e la famiglia ha continuato a divertirsi in un lussuoso agriturismo di Ibiza, al Paloma Café & Restaurant, un luogo meraviglioso con una bella fattoria.

Al momento quello che sappiamo è che la vacanza è costata davvero molto, basti pensare che solo il jet privato è costato 10.000 euro per portarli sull’isola.