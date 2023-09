Ferragnez, rivelato cosa è successo a Sanremo: “Arrabbiata, triste e delusa”

Cosa è accaduto dietro le quinte tra Chiara Ferragni e Fedez durante l’ultimo Festival di Sanremo? Dopo mesi di speculazioni, crisi e sparizioni dai social, la stessa Ferragni ha finalmente svelato la verità durante l’episodio speciale di “The Ferragnez: Sanremo Special” rilasciato a mezzanotte su Prime.

Un tradimento vero e proprio

Le telecamere hanno documentato l’esperienza intensa e carica di tensione dell’influencer più famosa d’Italia all’Ariston, dove il suo marito rapper era anch’esso un ospite speciale. Oltre alla controversa esibizione monologo nella serata d’apertura, che ha suscitato polemiche politiche per i suoi riferimenti a Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia, ciò che ha attirato l’attenzione è stato il bacio scandalo di Fedez a Rosa Chemical.

Chiara stessa ha espresso preoccupazione riguardo al comportamento di Fedez durante la settimana, temendo che potesse destabilizzare la situazione. Tuttavia, il marito non ha mantenuto la promessa di darle supporto emotivo, generando ulteriori preoccupazioni. “In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me. Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto. Mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura“ ha dichiarato la Ferragni.

Dopo il controverso episodio con Rosa Chemical, i contrasti tra Fedez e Chiara si sono estesi sul palco e hanno raggiunto l’apice nel camerino. Chiara ha lamentato pubblicamente la situazione davanti alle telecamere, rivelando quanto sia rimasta delusa e ferita. Fedez ha successivamente ammesso di non essere stato lucido in quel momento e ha espresso rimorso per il suo comportamento. “Non lo possiamo portare da nessuna parte” ha sbottato Chiara in camerino.

Settimane dopo l’imprenditrice è tornata sull’argomento: “Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante. Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso”.

Così si è giustificato Fedez: “È stato un casino, non ero in bolla. Ero completamente fuori di me e poco lucido. Avrei dovuto supportare Chiara, come lei ha sempre fatto con me, ma come sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido, è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione, cercando miglioramenti soprattutto per il bene della mia famiglia”.

Il backstage ha visto un teso scambio di battute mentre tutti festeggiavano la fine del Festival, con Fedez che ha manifestato il desiderio di andarsene, lasciando Chiara sola e delusa. “Ehi, puoi stare con me? Non farmi questo, in questo momento” ha chiesto Chiara. Nessuna reazione di Federico, il quale ha risposto: “Voglio solo andare via”.