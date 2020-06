Ferragnez: seconda cicogna in arrivo per la coppia?

La domanda che in molti si stanno facendo negli ultimi giorni è: Chiara Ferragni è incinta? Sono tante le voci, infatti, che vedrebbero i Ferragnez pronti ad allargarsi per la seconda volta, in questo caso, si tratterebbe di una bambina.

LA IG STORY DI FEDEZ – Ad alimentare ancora di più i dubbi è l’ultima Instagram Story postata da Fedez, all’anagrafe Federico Lucia. Il rapper è solito condividere con i follower i tanti momenti familiari, molto spesso con protagonista il figlio Leone. I Ferragnez, infatti, sono oramai una famiglia social, conosciuta per i loro piccoli momenti di quotidianità che spesso si trasformano in veri e propri siparietti comici.

Nella IG Story incriminata si vede la Ferragni intenta a giocare con il figlio, ma non appena la donna prova a baciare Leone, interviene Fedez. Il cantante, fingendosi geloso, esordisce con uno scherzoso “mamma mollami!”.

Fino a qui nulla di strano, ma a far impazzire il web è stata una voce femminile che a molti sembrerebbe appartenere a Marina Di Guardo, la mamma di Chiara. All’esclamazione del rapper, stando a quanto riportato da veryinutilpeople.it, la voce femminile sarebbe intervenuta con una scioccante replica:

“Dai adesso però vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te”.

Questa dichiarazione non ha fatto altro che far impazzire il web, portando in molti a chiedersi se sia stata detta in un momento di goliardia o se ci sia del vero in quanto detto. Per ora, tutte queste rimangono semplici ipotesi e non resta altro che aspettare una possibile conferma o una smentita.