Ferragnez, tutta la verità sulla lite in barca: “Cavolate!”

Chiara Ferragni e Fedez, chiamati anche Ferragnez dai loro fan, hanno finalmente svelato i retroscena della famosa lite avvenuta in barca diverse settimane fa, durante la loro vacanza estiva. I due, infatti, furono i protagonisti di diversi articoli di giornale comprese alcune pagine di Chi.

LA FURIOSA LITE – I Ferragnez si resero protagonisti di una lite furibonda immortalata dai fotografi di Chi. Irriconoscibili, i due si urlavano addosso qualunque cosa, con moltissima rabbia. Scriveva la redazione capitanata da Alfonso Signorini: “Lui esplode come un ciclone, lei piange. Il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti”.

Insomma, una lite aggressiva a tratti violenta a bordo dello yacht di Diego Della Valle. Quelle immagini, pubblicate su Chi, fecero immediatamente il giro del web in poco tempo, ma ora a distanza di settimane, la coppia è tornata sulla vicenda.

I MOTIVI DELLA LITE – In questi giorni, Fedez ha fatto una diretta con la moglie Chiara per promuovere il singolo Meglio del Cinema, dedicato proprio alla Ferragni. Un gesto molto romantico che calza a pennello per il loro anniversario di matrimonio. Per l’occasione, proprio durante la diretta, il rapper ha spiegato i motivi della lite.

“Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate“ ha chiosato Fedez, il quale è stato smentito dalla moglie Chiara. “Diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari” ha detto la Ferragni. Insomma, non proprio “cavolate”.