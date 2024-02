Ferragnez, Valentina Ferragni e la mamma di Fedez parlano della crisi coniugale

Valentina Ferragni, la sorella della nota Chiara, e Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana e madre di Fedez, sono state contattate dalla stampa in merito alla fine della relazione tra i Ferragnez. Entrambe non hanno negato che il matrimonio sia giunto al termine, ma hanno un po’ sorvolato le domande dei giornalisti.

Le parole della famiglia

Valentina, presente alla sfilata di Tod’s, ha preferito non commentare e sorvolare la questione, affermando: “Preferisco non parlare anche perché non mi riguarda. Parlerà lei”.

La signora Berrinzaghi ha dichiarato all’AdnKronos: “Tutti quanti ci auguriamo che vada tutto bene. Al momento non sento di dire nulla, non sono direttamente coinvolta, quindi penso che non sia corretto che emergano dettagli che non desidero esporre. Mi dispiace, ma non ho nulla da dire. Al momento riteniamo sia meglio mantenere il silenzio“.

Parlano tutti dei Ferragnez

In merito alla separazione dei Ferragnez, anche Fabrizio Corona ha espresso la sua opinione, sostenendo che il rapper potrebbe intraprendere un’azione legale per chiedere un risarcimento milionario all’ex moglie, per il danno d’immagine subito a causa della questione del “Balocco gate”.

Inoltre, Selvaggia Lucarelli ha suggerito che uno degli eventi che potrebbe aver contribuito alla fine della relazione sarebbe stata l’ospitata di Marco Travaglio a “Muschio Selvaggio”, dove il giornalista ha paragonato Chiara Ferragni a Wanna Marchi.