Ferragni, brutto episodio per Francesca sorella di Chiara: racconta tutto su Instagram

La famiglia Ferragni è sempre al centro del gossip, soprattutto da quando Chiara è diventata una star su Instagram contando 21 milioni di follower. La fashion blogger italiana più famosa al mondo deve il suo successo non solo alla sua linea di vestiti e accessori, anche per la spontaneità mostrata sui social e l’interesse per alcuni temi talvolta non considerati dagli influencer.

La fama di Chiara chiaramente ha inglobato tutta la sua famiglia, comprese le sorelle Valentina e Francesca. Quest’ultima è un po’ diversa da loro poiché si occupa di tutt’altro nella vita. Non mancano, però, alcuni scatti da modella nel suo profilo.

FRANCESCA FERRAGNI RACCONTA UN BRUTTO EPISODIO – Come Chiara e Valentina, anche Francesca è abituata a raccontare ai follower la sua giornata, soprattutto episodi lampanti. In queste ore, Francesca Ferragni ha avuto un brutto episodio che ha deciso di svelare sui social dopo aver ricevuto tanti messaggi.

Già nelle scorse ore, Francesca aveva condiviso la foto dell’accaduto e, inondata dai messaggi dei follower, la ragazza ha deciso di raccontare tutto. In particolare, Francesca, la sorella della Ferragni, ha raccontato di essere andata in palestra e di aver ritrovato, alla sua uscita, la bicicletta completamente gettata a terra. Purtroppo, non sa se si è trattato di un incidente o di un atto vandalico ma la ragazza ha preso uno bello spavento.