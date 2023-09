Ferragni – De Lellis, pace fatta? Chiara collabora con la suocera di Giulia

Qualche giorno fa, Giulia De Lellis e Chiara Ferragni sono state coinvolte in un conflitto sui social media che ha suscitato l’interesse di tutto il web. L’ex partecipante a Uomini e Donne ha scatenato questa “guerra fredda”. Infatti, ha condiviso nelle sue storie Instagram la critica di Selvaggia Lucarelli riguardo a uno speciale episodio di The Ferragnez dedicato a Sanremo. Questa recensione era molto negativa e demoliva la coppia. In risposta, De Lellis ha manifestato la sua avversione per Chiara Ferragni, pubblicando un articolo in cui la giornalista menzionava la relazione tra Ferragni e il suo collaboratore Fabio Maria Damato.

Guerra tra influencer

Chiara Ferragni e Fedez non hanno risposto direttamente all’influencer, ma hanno fatto sentire la loro posizione in modo indiretto. Chiara ha messo “mi piace” a un tweet che criticava Giulia De Lellis per la mancanza di solidarietà tra donne, mentre Fedez ha fatto lo stesso su un post che evidenziava la polemica legata al viaggio di Giulia in Israele. Insomma, è scoppiata una sorta di guerra fredda che ha portato a una svolta inattesa il 19 settembre.

Collaborazione con la suocera di Giulia

Ciò che è sorprendente è che proprio poche ore fa, Chiara Ferragni e il suo stretto collaboratore Fabio Maria Damato hanno annunciato la loro collaborazione con la Camera Moda Fashion Trust, un’organizzazione no profit. A dare l’annuncio, la suocera di Giulia De Lellis, Umberta Gnutti Beretta, madre di Carlo.

La signora ha una notevole influenza nel comitato consultivo e ha condiviso su Instagram una foto sia di Chiara Ferragni che di Damato. L’obiettivo di questa iniziativa è sostenere i designer indipendenti italiani attraverso aiuti finanziari e programmi di consulenza aziendale.

Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di mostrare la sua grande entusiasmo per questa opportunità, ringraziando la Camera Moda Fashion Trust e offrendo il suo pieno supporto alla causa. Nel frattempo, non abbiamo ancora visto alcun commento da parte di Giulia De Lellis, che ha una buona relazione con la sua suocera, ma che ha recentemente manifestato la sua antipatia per Chiara Ferragni. Resta da vedere cosa penserà di questa nuova collaborazione. Il futuro riserverà sorprese.