Ferran Torres, prima offerta della Juventus

I bianconeri avrebbero fatto una prima offerta per Ferran Torres, che però potrebbe non muoversi dal blaugrana

Nonostante le possibili smentite derivanti dall’ultimo post del giocatore, che ha evidenziato con cuori il suo arrivo in blaugrana di un anno, il mercato guarda. Ferran Torres non partirà a gennaio, ma in estate potrebbe comunque salutare la casa spagnola.

Il Barcellona sembra intenzionato a voler monetizzare, specialmente perché la situazione economica è pessima. Oltre a Ferran Torres in uscita sembrerebbe esserci anche Kessie, a cui è arrivata un’offerta da parte del Tottenham. Gli spurs hanno offerto per gennaio circa 15 milioni di euro al Barcellona, che però ha rispedito al mittente. Intanto, la Juventus prepara la prima offerta per Torres.

Tanti soldi

La prima offerta dei bianconeri sembrerebbe non superare i 35 milion di euro. Il Barcellona, solo un anno fa, ha pagato il calciatore 50 milioni di euro prelevandolo dal Manchester City. Tutto però rimandato: il calciatore in una recente intervista ha rilasciato alcune forti dichiarazioni.

Ecco cosa ha detto: “Xavi mi ha aiutato a migliorare sulla fascia sinistra, come attaccante. Mi ha aiutato a capire come ricevere da dietro e giocare. Mi dà totale fiducia e questa è la chiave per un giocatore, continuare a lavorare e farlo con motivazione. Penso che quando gioco da titolare o qualunque sia il numero di minuti che mi vengono concessi, porto qualcosa di diverso alla squadra, entrando nello spazio. La gente giudica dai gol, ma io non sono un attaccante in quanto tale. Devo generare altre cose e l’obiettivo è una ricompensa per il lavoro svolto”.