Ferran Torres torna tra i cedibili. Juventus alla finestra

Il Barcellona sembra essere intenzionato a cedere il calciatore spagnolo nella prossima sessione di mercato, nel caso in cui arrivasse un’offerta congrua

Ferran Torres continua ad essere croce e delizia dei blaugrana. Il calciatore spagnolo fa discutere i vari tifosi, sia per i comportamenti in campo che per le buone prestazioni. Il calciatore potrebbe presto lasciare, quindi, il Barcellona anche perché non è ritenuto incedibile.

La Juventus ha da lungo tempo puntato il colpo e sembra intenzionata a planare sul giocatore ex Valencia e Manchester City nel caso in cui ci fosse l’occasione. Resta da capire se il destino di Di Maria sarà bianconero, con un rinnovo al momento ancora incerto.

Calvo prima della partita tra Roma e Juventus

Il calciatore bianconero continua ad essere un’incognita. Prima della partita con la Roma il CFO Calvo ha parlato anche della situazione legata ad Angel Di Maria. Il fideo potrebbe rinnovare e la conferma arriva direttamente, anche se non in maniera esplicita, da parte del dirigente bianconero.

Ecco cosa ha detto: “Di Maria è sicuramente è un leader tecnico e dello spogliatoio: i giocatori importanti li vogliamo tenere con noi, come accaduto con Danilo. Stiamo parlando con lui, a fari spenti, siamo fiduciosi”. L’argentino è decisamente uno degli attuali leader della squadra bianconera, che dovrebbe rifondare nuovamente la fascia nel caso in cui lo lasciasse partire. Dopo il mondiale in Qatar sembrava poter andare via, ma al momento il giocatore sembra uno dei preferiti di Allegri. Gli infortuni sono passati, ora resta da capire se la Juventus punterà ancora su di lui.