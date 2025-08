Mathias Ferrante, chi è il giovane portiere acquistato dal Napoli?

In ritiro col Napoli a Castel di Sangro vi è anche il giovane portiere Mathias Ferrante. Quest’ultimo è stato acquistato dal Napoli durante l’estate e sta davvero stupendo tutti, mostrandosi quindi un colpo in prospettiva molto interessante e, insieme ai vari Alex Meret, Milinkovic-Savic e Contini, può solo migliorare.

Inoltre, potrebbe avere anche la possibilità di restare in prima squadra come terzo portiere, in quanto Contini potrebbe presto lasciare il Napoli. Tornando a Ferrante, il giovane, alto oltre 2 metri, è stato acquistato dal Napoli per 100 mila euro ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Intanto, De Laurentiis non sta badando a spese. In programma c’è ancora l’acquisto di un’ala offensiva e di un terzino che possa far rifiatare il capitano Giovanni Di Lorenzo, anche se quest’ultimo acquisto dipende molto da Zanoli, il quale sta facendo ricredere Antonio Conte durante questo ritiro.

Alla fine l’ex ct della nazionale italiana potrebbe optare per tenere lui in squadra, concentrando quindi tutte le risorse su un’altra ala offensiva. Tra i tanti nomi spicca quello dell’inglese del Manchester City, Jack Grealish, che pare abbia aperto al Napoli e sarebbe ben felice di ritrovare l’ex compagno belga Kevin De Bruyne.