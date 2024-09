Ferrara, la rivelazione a Maradona: “Vado alla Juventus”

Ciro Ferrara ha svelato nel suo nuovo libro “Ho visto Diego” alcuni retroscena inerenti alla sua avventura a Napoli insieme al pibe de oro. Tra questi, anche quando decise di andare alla Juventus

Diego Armando Maradona resterà sempre nel cuore dei tifosi napoletani, specialmente perché decise di non andare mai in una società italiana che non fosse quella azzurra, specialmente nei rivali della Juventus.

Cosa che non si può dire per Ciro Ferrara, che passò dal Napoli alla Juventus e… poi conosciamo tutta la storia. Però, in uno degli ultimi retroscena uscito fuori dall’ultimo libro dell’ex difensore della nazionale italiana, riguarda proprio l’addio alla maglia azzurra che fu rivelato proprio a Diego Armando Maradona.

“Diego, vado alla Juventus”

Una delle prime persone a venire a sapere del trasferimento del giovane Ciro Ferrara dal Napoli alla Juventus fu proprio Diego Armando Maradona, infatti. Ciro Ferrare lo ha rivelato nel suo ultimo libro “Ho visto Diego” dove ha parlato del periodo in cui ha condiviso lo spogliatoio con il pibe de oro e non solo.

Tra questi retroscena anche uno molto curioso, dove l’ex difensore ha parlato di come reagì Maradona al suo dirgli che sarebbe andato in bianconero durante il calciomercato: “Quando decisi di andare alla Juventus ebbi modo di parlarne direttamente con Maradona. La sua reazione alla notizia? Lui mi abbracciò di impulso, si congratulò sinceramente, aggiungendo queste parole: ‘Ciro, conosci perfettamente la rivalità, ma la Juve potrà garantirti di continuare a giocare ad alti livelli, come hai fatto finora col Napoli'”