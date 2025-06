Ferrara: fotografa e insulta i vigili con l’autovelox, poi scappa contromano. Denunciato

Lo scorso 5 Maggio 2025, sul raccordo Autostradale Ferrara- Porto Garibaldi, un uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale ed interruzione di servizio pubblico.

Gli agenti della Polizia Locale si trovavano sul luogo per effettuare un servizio di controllo della velocità con l’autovelox. Ad un certo punto, il cinquantacinquenne ha parcheggiato la sua auto, lungo un’area adiacente alla rampa d’accesso al raccordo. Dopodiché, è sceso dalla vettura e ha iniziato a fotografare ripetutamente gli operatori in questione.

Ma non è finita qui. Di lì a qualche secondo, l’uomo ha incominciato ad insultarli veemente, senza alcun motivo apparente. Non appena gli agenti si sono avvicinati a lui per fermarlo, il soggetto è rientrato nell’auto, di corsa. Ha accesso la macchina e ha imboccato contromano la rampa d’accesso; mettendo in grave pericolo gli altri utenti della strada.

Durante questo tragitto, a dir poco letale, l’automobilista non ha mai smesso di denigrare gli agenti. Gli insulti non erano rivolti solo ai presenti, ma a tutte le Forze dell’ordine. Immediatamente, sono state avviate delle indagini per identificare il cinquantenne, protagonista dell’episodio folle e sconsiderato.

Gli inquirenti, tramite la targa della vettura, sono riusciti a risalire all’artefice. Si tratta di un uomo, residente a Comacchio. Le conseguenze del suo comportamento sono arrivate nel giro di poco tempo. Il soggetto si è beccato oltre alle denunce penali, anche le sanzioni relative alle violazioni del Codice stradale commesse.