Festa del Cinema di Roma, Raoul Bova sul red carpet: “Irriconoscibile”

Le ultime foto di Raoul Bova, attore e sex symbol italiano, stanno facendo molto discutere. L’uomo, che ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma assieme alla moglie Rocio Munoz Morales, è apparso visibilmente smagrito e ha fatto preoccupare i fan. PER VEDERE LA FOTO CLICCATE QUI.

RAOUL BOVA SUL RED CARPET – Raoul Bova, come ha spiegato la moglie su Instagram, ha partecipato al red carpet della Festa del Cinema di Roma per la presentazione del cortometraggio “Calabria Terra Mia” di Gabriele Muccino. L’attore romano è apparso negli scatti dimagrito e con il volto scavato e questo ha fatto preoccupare molto i fan.

Tra i tanti commenti apparsi sotto le foto pubblicate da Rosio, in molti hanno espresso la preoccupazione per l’attore. “Raoul è cambiato o è una mia impressione?” si legge sul profilo della moglie dell’attore. Tuttavia, la donna non ha accennato a dare risposte in merito, anche perché ci ha pensato lo stesso Bova.

LA SPIEGAZIONE DI RAOUL BOVA – L’attore ha ammesso di non aver passato un periodo facile a causa della perdita di entrambi i genitori, a distanza peraltro di poco tempo. Raoul Bova era ingrassato di venti chilogrammi e successivamente li ha drasticamente persi. Nonostante il periodo difficile, ora l’attore si sente meglio e ha spiegato il suo drastico cambiamento.

“Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ora invece mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia” ha svelato l’attore romano.