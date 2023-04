Festa Scudetto, Mertens non sarà presente per la matematica: le motivazioni rivelate dall’amico

Nelle ultime ore si era diffusa la voce circa la presenza di Dries Mertens in occasione della partita di sabato (o domenica, ndr), allo Stadio Diego Armando Maradona per festeggiare la possibile matematica certezza della vittoria dello Scudetto. L’attaccante belga, però, non prenderà parte alla partita.

Dries Mertens, infatti, non sarà presente alla festa per lo Scudetto matematico della SSC Napoli. A rivelare l’indiscrezione, il consigliere di Federalberghi Napoli, Claudio Boccalatte, il quale è un grande amico dell’ex attaccante partenopeo: “Difficilmente sarà presente il giorno in cui avverrà la matematica“.

“Il motivo è che sta per vincere anche lui uno Scudetto, in Turchia, e al momento non può tornare in Campania. Posso assicurarvi, però, che Dries non è mai andato via da Napoli e sicuramente sarà in città nelle settimane successive per vedere la città addobbata a festa“.

Il miglior marcatore di sempre della SSC Napoli, quindi, non sarà presente in occasione del la partita contro la Salernitana o quella successiva che potrebbe decretare la matematica certezza. Si spera nella sua presenza per la manifestazione in cui si alzerà la Coppa.