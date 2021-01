Festival di Sanremo 2021: Matilda De Angelis, possibile co-conduttrice

Amadues, prossimo conduttore del festival di Sanremo, ha annunciato in un’intervista che l’attrice Matilde De Angelis sarà la prossima co-conduttrice. Durante l’intervista, il presentatore stava chiarendo alcune polemiche nate proprio in questi giorni per il modo in cui verrà realizzato il Festival quest’anno.

L’ANNUNCIO DI AMADEUS: MATILDE DE ANGELIS A SANREMO – “Sono giornate complicate, ma abbiamo anche una bella notizia”. ”Oltre a Elodie, come co-conduttrice per una sera abbiamo chiuso con Matilda De Angelis che sta avendo un grande successo con The Undoing, la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant. Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più”.

Senza ombra di dubbio Sanremo è un palco molto importante per la tv italiana e al tempo stesso permette di far conoscere maggiormente i personaggi che ne prenderanno parte. Per la giovane attrice italiana potrà essere, dunque, un modo per farsi conoscere ancora più e chissà, forse scopriremo le sue doti anche di co-conduttrice oltre che di attrice.

In questi giorni, però, stanno avvenendo numerose polemiche. Non si sa ancora molto su come verrà gestito il Festival di Sanremo, se il pubblico sarà in sala o meno, su come sarà la città, se in zona rossa o meno o se ci sarà un rinvio a causa del Covid-19.

Matilda De Angelis resta comunque un’attrice internazionale che sta lavorando a molti progetti. Oltre a Elodie, quindi, troveremo anche lei sul palco di Sanremo. Tra i tanti lavori cinematografici che l’hanno vista protagonista troviamo The Undoing, Veloce come il vento, Il premio, Una vita spericolata, Un drago a forma di nuvola e L’Isola delle rose di produzione di Netflix.