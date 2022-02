Festival di Sanremo 2022: quanto guadagnano i cantanti per partecipare

È in corso la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno la kermesse è diretta, organizzata e condotta da Amadeus. In questa edizione, sono 25 i Big in gara. Le loro canzoni hanno subito conquistato il pubblico e svettano già in cima alle classifiche internazionali.

Il Festival di Sanremo è infatti da sempre una delle più grandi vetrine musicali in Italia per i cantanti. La sola partecipazione al Festival garantisce successo e pubblicità. Ma quanto guadagnano i Big in gara per la sola partecipazione al programma? Questa è una delle domande che i telespettatori si fanno più spesso guardando il Festival.

Ai cantanti in gara viene riconosciuto il solito indennizzo a titolo di rimborso spese il cui è importo a pari a circa 48mila euro. Nessun premio in denaro è invece previsto per il vincitore, il quale potrà comunque beneficiare (così come gli altri cantanti in gara) di un ritorno economico non indifferente grazie alle vendite discografiche in crescita. Ma anche grazie alla popolarità sui social e alle ospitate in tv per merito della visibilità garantita dal Festival. In genere chi va a Sanremo lo fa per avere una successiva popolarità e grande ritorno d’immagine da sfruttare economicamente nei mesi successivi.