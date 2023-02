Festival di Sanremo, accesa discussione tra Chiara Ferragni e Fedez: il video sui social

Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo, tra Chiara Ferragni e Fedez si sono infiammati gli animi. A dimostrarlo è stato il video divenuto virale sui social.

LITE TRA I FERRAGNEZ – Il tutto ha avuto inizio con l’esibizione di Rosa Chemical, dove tra l’artista in gara e il rapper c’è stato un bacio. Il cantante dopo aver twerkato su Fedez, l’ha trascinato sul palco per poi baciarlo.

La scena tra i due cantanti ha fatto discutere, finendo al centro delle polemiche. Ovviamente non è stato nulla di improvvisato, ma di una gag organizzata dai due ragazzi. Nonostante questo, però, pare che il tutto non sia affatto piaciuto a Chiara.

Poco dall’esibizione di Rosa, sui social è iniziato a girare un video girato durante la pubblicità. Nel breve filmato si vede il disappunto di Chiara, confermato dalla discussione nata tra lei e il marito e proseguita dietro le quinte.

Molto probabilmente a non piacere alla Ferragni è stato il gesto di Fedez nel baciare un’altra persona in diretta nazionale. Ovviamente in molti hanno subito iniziato a ipotizzare su ciò che si sono detti i due e come sia proseguita la discussione lontani dagli occhi del pubblico.

Per vedere il video, clicca qui.