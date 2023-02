Festival di Sanremo, Gianluca Grignani ha bestemmiato? La smentita del cantante

Ancora una volta il Festival di Sanremo è finito al centro delle polemiche, questa volta c’entrerebbe Gianluca Grignani e una presunta bestemmia sul palco dell’Ariston. A smentire tale notizia è stato lo stesso cantante, spiegando cosa è realmente accaduto quella sera.

BESTEMMIA SUL PALCO? – Nelle scorse ore è divenuto virale un video che vede protagonista Gianluca. Durante la terza serata della kermesse, Grignani si è trovato a dover fare i conti con un problema tecnico che l’ha costretto ad esibirsi due volte. Il cantante ha poi spiegato così la situazione: “Errore mio, l’ho imparato a 50 anni. Ho chiesto al fonico di abbassare il volume e adesso non mi sento”.

Una volta conclusa la sua esibizione, l’artista ha lasciato il palco senza prendere i fiori di circostanza. Richiamato da Amadeus, il cantante è tornato per prendere il mazzo di rose ed è proprio in quel momento che si sarebbe lasciato sfuggire l’imprecazione. Sembrerebbe, infatti, che Grignani abbia detto: “por** ***”.

Ad intervenire sulla questione è stato proprio Gianluca Grignani che, attraverso il suo account su Instagram, ha spiegato quanto accaduto quella sera: “Non so chi si è inventato questa cosa della bestemmia, ho detto porto via e non altro. Detto questo chi ha pensato diversamente non sa portare via niente mentre io mi sono portato via le vostre cazzate”.

Sulla didascalia l’artista ha aggiunto: “È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età tra chi accusa e chi è accusato. Questo è quello che vorrei che fosse colto”.