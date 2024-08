Festival di Sanremo, tante novità: 24 big in gara, le nuove proposte e la serata cover

A distanza di alcuni mesi da quando è stato annunciato che Carlo Conti sarà al timone della conduzione e della direzione artistica del Festival di Sanremo, inizia a prendere forma questa 75esima edizione. Nei giorni scorsi, infatti, sono state rese note le novità presenti in questa edizione.

TANTE NOVITÀ IN ARRIVO – La 75esima edizione dell’attesissima gara canora si terrà al teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio 2025 e sono in serbo una serie di novità. Stando a quanto appreso recentemente, ci sarà il ritorno delle Nuove Proposte: 4 giovani artisti emergenti che si contenderanno il titolo. Per quanto riguarda i Big, invece, ne sono previsti 24.

Non sono mancati i cambiamenti al regolamento. Tra le novità di questa nuova edizione, infatti, c’è anche quella riguardante la serata Cover. Al contrario di quanto avvenuto negli anni precedenti, le votazioni di questa specifica serata non influiranno sulla vittoria finale. I cambiamenti, però, non sono finiti qui.

LE 5 SERATE – Per quanto riguarda la prima serata, ad esibirsi saranno solo i 24 big e a votare saranno la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. La seconda sera, invece, si esibiranno 12 campioni e saranno valutati dal dal pubblico (televoto) e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50%. Per le Nuove Proposte, invece, si affronteranno i 2 artisti in una prima semifinale, giudicati invece dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, determinando così il primo semifinalista.

Lo stesso meccanismo verrà adottato anche per la terza serata, in cui avrà luogo anche la seconda semifinale tra le altre 2 Nuove Proposte, individuando così il secondo “giovane finalista”. La quarta serata, invece, sarà dedicata alle Cover dove i cantanti in gara si esibiranno con un ospite su una canzone edita, italiana o internazionale. Le esibizioni verranno valutate da tutte e tre le giurie: televoto del pubblico, giuria della sala stampa, tv e web e giuria delle radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%.

Sempre nel corso della quarta serata, si terrà la finalissima delle Nuove Proposte dove si esibiranno i due artisti che si sono qualificati nelle serate precedenti. A votare saranno il pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, sempre con peso rispettivamente del 34, 33 e 33%.

Nella finalissima (quinta serata) si esibiranno nuovamente tutti e 24 i big in gara e a votare saranno il pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, sempre con peso rispettivamente del 34, 33 e 33%. Il risultato della finalissima verrà sommato ai risultati delle votazioni della prima, seconda e terza serata. I primi 5 artisti classificati verranno comunicati senza ordine di piazzamento.

Successivamente verranno riascoltate le canzoni e ci sarà una nuova votazione, con le stesse modalità per le tre Giurie. Il risultato di questa nuova votazione verrà sommato al risultato complessivo delle precedenti serate, così da stilare una nuova graduatoria e incoronare il nuovo vincitore.