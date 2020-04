FIFA, nessuna proroga per i calciatori in scadenza: ecco la situazione del Napoli

In questo periodo di crisi sanitaria ed economica, il mondo sportivo sta provando ad organizzare l’eventuale ripresa dei campionati. Ovviamente in Italia il calcio è lo sport che più sta tenendo i vari tifosi con il fiato sospeso, ed ipotesi sempre più varie stanno venendo formulate per poter concludere il campionato.

Una delle più accreditate al momento prevede la ripresa del campionato verso fine maggio, con l’eventuale conclusione definitiva prevista per l’estate inoltrata. Tale scenario però comporterebbe un problema da non sottovalutare: i giocatori con scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2020 e l’impossibilità di aprire il calciomercato a luglio.

Fino ad oggi, a tale proposito, si è sempre stati fiduciosi dell’inserimento di proroghe riguardanti i contratti in scadenza. Oggi invece è arrivata la doccia fredda da parte della FIFA, in particolare dall’ufficio legale Emilio Garcia Silvero. Ecco le sue parole.

“La Fifa non può prorogare d’ufficio i contratti che scadranno il 30 giugno. Il calciomercato non aprirà il primo luglio e i giocatori non potranno essere tesserati”.

Una brutta notizia per i vari club. Il Napoli ad esempio potrebbe concludere il campionato senza Mertens e Callejon che, in scadenza di contratto, non potranno neanche portare a termine la stagione.

Una situazione surreale che riguarda ovviamente anche i vari acquisti. Gli stipendi di Rrahmani e Petagna ad esempio, che si trasferiranno a Napoli da inizio luglio, verranno saldati dal club partenopeo o da Hellas Verona e SPAL in quel determinato mese?