Fikayo Tomori, malumore al Milan: il difensore inglese al centro del mercato di gennaio per il Napoli

Il futuro di Fikayo Tomori sembra sempre più lontano dal Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese non si sente più al centro del progetto rossonero, complice il fatto che il tecnico Paulo Fonseca sta preferendo nelle ultime settimane la coppia Gabbia-Thiaw come titolari in difesa.

Interesse crescente da Italia e Inghilterra

Con il mercato di gennaio alle porte, Tomori è diventato un obiettivo per diversi club. In Italia, sia il Napoli che la Juventus hanno mostrato interesse per il giocatore. Tuttavia, il Milan è restio a cedere il difensore a una diretta concorrente in Serie A.

In Premier League, invece, l’interesse è ancora più ampio: Brighton, West Ham, Wolves e Aston Villa sono tra le società pronte a muoversi per assicurarsi il giocatore.

Valutazione fissata dai rossoneri

La dirigenza del Milan ha stabilito che Tomori non lascerà il club per una cifra inferiore ai 20-25 milioni di euro. Questa valutazione riflette l’importanza del giocatore e l’intenzione del club di non svalutarne il valore, nonostante il periodo complicato vissuto dall’inglese.

La prossima sessione di mercato potrebbe dunque rappresentare una svolta per Tomori, con le prossime settimane decisive per capire se lascerà Milano e quale sarà la sua prossima destinazione.