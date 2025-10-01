Filippine, terremoto di magnitudo 6.9: almeno 69 le vittime

Nella serata di ieri, martedì 30 ottobre, una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito ha colpito le Filippine centrali. Al momento, il bilancio è salito e 69 vittime e centinaia di feriti.

TERREMOTO – Come riportato da Adnkronos, l’epicentro a soli 10 chilometri di profondità nelle acque a ovest di Palompon, vicino alla città di Bogo, che conta 90mila abitanti, nella provincia di Cebu. Il Pacific Tsunami Warning Center ha escluso un rischio tsunami.

Il forte sisma è stato avvertito in gran parte dell’arcipelago, danneggiato edifici e strade, provocando 69 morti e centinaia di feriti. Si tratta di un numero provvisorio, non si fermano le operazioni di ricerca, rallentate dalle piogge intermittenti e i danni a ponti e strade.

Bernardo Rafaelito Alejandro IV, vice amministratore dell’Ufficio della protezione civile, ha così dichiarato: “Siamo ancora nella fase cruciale delle operazioni di ricerca e soccorso. Ci sono ancora molte segnalazioni di persone intrappolate o colpite dai detriti”.