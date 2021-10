Filippo Bisciglia, incontro con la ex fidanzata Simona Salvemini: “Ti voglio bene”

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, in questi giorni ha avuto un incontro speciale con l’ex fidanzata Simona Salvemini. I due hanno vissuto una difficile storia d’amore nel 2006 ma oggi sono grandi amici. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

UNA STORIA NATA AL GRANDE FRATELLO – I due si sono conosciuti nell’ottava edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2006. Un vero colpo di fulmine per loro, tanto da spingere Bisciglia a tradire l’ex fidanzata Flora Canto. Nella casa, Filippo e Simona hanno vissuto una bella seppur tormentata storia d’amore.

La relazione però finì qualche mese dopo per cause ancora ignote. La Salvemini si è limitata a dire che il conduttore l’avrebbe scaricata senza troppi giri di parole. Tempo dopo, l’uomo si è legato all’attuale compagna, Pamela Camassa, conosciuta tramite amici in comune. Tuttavia, Filippo e Simona sono rimasti ottimi amici nonostante la brusca rottura.

L’INCONTRO CON SIMONA – Di recente, infatti, i due si sono incontrati ed è stato un bel momento per entrambi. Bisciglia ha così deciso di dedicarle delle dolci parole sui social: “Ebbene sì, sono passati ben 15 anni ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai… incontri speciali. Sellerona, te vojo troppo bene”.

LA CARRIERA DELLA SALVEMNINI – Simona, dopo la partecipazione al GF, è entrata nel cast de La Talpa. Tuttavia, da qualche tempo a questa parte ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo e attualmente è legata sentimentalmente ad un uomo misterioso che non fa parte del mondo della televisione.