Filippo Bisciglia, le parole sulla sua ex fidanzata: “Vorrei chiederla scusa”

Sebbene la sua avventura nella TV sia iniziata nel lontano 2006, Filippo Bisciglia ha conquistato il successo grazie a Temptation Island. Recentemente, il conduttore ha voluto rilasciare un’intervista in cui ha parlato di una delle sue ex fidanzato, colei che ha definito il suo primo amore.

“Vorrei chiederle scusa” – Innamorato perso di Pamela Camassa, sua compagna di dodici anni, Bisciglia ha voluto comunque parlare di una sua passata storia d’amore. Stando a quanto raccontato, la relazione sarebbe giunta al termine a causa di Filippo.

Come ben noto ai fan più “anziani”, il conduttore di Temptation Island ha avuto alcune storie abbastanza turbolente. Tra le sue ex c’è Flora Canto, attuale compagna di Enrico Brignano, e Silvia Salvemini, conosciuta proprio al GF. A Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo ha però voluto parlare di una sua love-story avuta da giovane:

“Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa. L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni. Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato”.

Annalisa risponderà mai all’appello dell’ex gieffino? Nel frattempo, Filippo Bisciglia si prepara all’arrivo del suo primo figlio, frutto del suo amore con Pamela.