Filippo Bisciglia, ha già dimenticato Pamela Camassa? Avvistato a cena con una donna misteriosa

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, qualche giorno fa, hanno annunciato la fine della loro lunga storia d’amore.

I due hanno spiegato che la decisione non è stata presa all’improvviso, ma dopo settimane di riflessione. Nel loro caso, non c’è stato alcun tradimento. Dopo mesi di scontri e litigi, i due hanno percepito che fosse meglio dirsi addio.

La modella ed il conduttore sostengono che ciò che è venuto a mancare è la passione. Alla fine dei conti, i due hanno capito di volersi bene come due persone che hanno percorso un lungo tratto di vita insieme. Al momento dell’annuncio, hanno precisato che tra di loro non c’è nessun sentimento di rancore o d’odio. Anzi, c’è reciproco rispetto e stima.

Sembra che il conduttore di “Temptation Island” non abbia perso tempo e subito abbia voltato pagina. A diffondere la notizia è stato Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha pubblicato delle immagini che non lasciano spazio all’immaginazione. Nelle foto, Filippo appare in dolce compagnia di una donna misteriosa, estranea al mondo dello spettacolo. Il suo nome probabilmente è Paola.

Una volta terminata la cena, i due si sono rintanati nella casa di Bisciglia, al centro di Roma. Al momento sulla questione tutto tace e si sospetta che sarà così ancora per molto. Filippo, da buon amante della privacy, ha sempre cercato di mettere al riparo la sua vita privata dalle luci dei riflettori. Resta un dubbio: si tratterà di una semplice avventura o dell’inizio di una nuova relazione?