Filippo Bisciglia, pronto a dire addio a Mediaset?

Da quanto riportato da un noto settimanale, Filippo Bisciglia sarebbe pronto a lasciare Mediaset. Volto noto di Temptation Island, il conduttrice sarebbe infatti pronto a dedicarsi nuovi progetti di lavoro.

LASCIA MEDIASET? – Come annunciato nei mesi scorsi, quest’estate Temptation Island non andrà in onda. Da quanto emerso, il noto docu-reality rischierebbe la cancellazione per problemi di diritti.

Con la mancata messa in onda di Temptation Island, Filippo sarebbe pronto a voltare, lavorativamente parlando, pagina. Dopo ben 8 anni al timone della conduzione del docu-reality, Bisciglia potrebbe dire addio a Mediaset.

A lanciare questo scoop è stato il settimanale Nuovo, rivelando anche il presunto piano B del conduttore. Filippo, infatti, sarebbe pronto a stringere degli accordi per approdare sul canale 9, quest’ultimo pronto a ad affidare all’uomo un nuovo programma.

Solo pochi mesi fa, parlando della sua carriera televisiva, Filippo Bisciglia ha così rivelato a SuperGuidaTV:

“Sono un tipo selvaggio e pertanto opterei più per L’isola dei Famosi. Guardo il Grande Fratello Vip ma non parteciperei perché l’idea di stare chiusa in una casa h24 mi spazientirebbe. Di proposte in questo senso non ci sono state anche se magari il mio nome è venuto fuori”.