Filippo Bisciglia, sul possibile ritorno di Temptation Island: “Non ho ancora la conferma al cento per cento”

Durante la scorsa estate, il pubblico di Mediaset ha dovuto fare a meno di Temptation Island. Il noto e amato docu-reality di Maria De Filippi, condotto da anni da Filippo Bisciglia, non è ancora tornato in onda. A un anno di distanza dai riflettori, il conduttore è tornato a parlare del programma e della sua assenza dal piccolo schermo.

“Ho avuto tante proposte” – Che fine ha fatto Bisciglia? Da un anno, infatti, l’ex volto del Grande Fratello è sparito dalla televisione. Contattato dal settimanale Nuovo, il conduttore ha confessato di essere stato a un passo dal presentare un programma in prima serata:

“Ero andato molto vicino alla conduzione di un programma in prima serata, ma alla fine hanno scelto un’altra persona. Pur essendo fermo da oltre un anno, devo dire che ho avuto diverse proposte interessanti, tra cui offerte di varie reality. Questo mi rassicura, vuol dire che non si sono dimenticati di me”.

Nonostante ami il suo lavoro, Filippo ha anche spiegato di non accettare qualsiasi proposta gli venga fatta: “Voglio continuare in questo ambito. Vengo da un periodo d’oro dove, grazie alle tante serate fatte negli anni, sono riuscito a mettere qualcosa da parte e questo mi ha consentito di poter scegliere di stare fermo, aspettando l’occasione giusta. Comunque non sono uno che, pur di essere in televisione, accetterebbe qualsiasi cosa”.

QUALI SONO LE SORTI DI TEMPTATION ISLAND? – Nonostante la sua partecipazione al GF, Filippo Bisciglia è entrato nel cuore del pubblico grazie a Temptation Island. Riguardo al noto programma sul viaggio nei sentimenti, è ancora incerto un suo possibile ritorno. Lo stesso Filippo, infatti, ha ammesso:

“Se torna? Ecco come stanno le cose. Sto aspettando di capire se Mediaset voglia riprenderlo in mano davvero, come ha fatto intendere di recente Pier Silvio. Non ho ancora la conferma al cento per cento, però è chiaro che mi piacerebbe tornare con una nuova edizione”.