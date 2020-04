“Finalmente l’abbiamo comprato”, De Laurentiis apprezza il nuovo acquisto

Il calciomercato, in casa Napoli, è all’ordine del giorno. La società partenopea sta approfittando di questo periodo di stop forzato per programmare il futuro. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha intenzione di regalare a Gennaro Gattuso una squadra a sua immagine e somiglianza.

Con Cristiano Giuntoli il presidente ha già chiuso molti acquisti durante il 2020. Tra gli acquisti maggiormente acclamati dal numero uno azzurro c’è stato Stanislav Lobotka. Il centrocampista ex Celta Vigo, infatti, è stato per anni nel mirino della società partenopea.

Dopo anni ed anni di trattative, il giocatore è finalmente arrivato in azzurro per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. “Dopo anni finalmente ce l’abbiamo fatta“, ha riferito Aurelio De Laurentiiis a Cristiano Giuntoli.

La società partenopea, infatti, ci ha provato per anni a prendere l’amico di Marek Hamsik. Un po’ le difficoltà nella trattativa, un po’ il parere poco favorevole dei passati allenatori, il giocatore non era mai arrivato in azzurro.

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso, però, Aurelio De Laurentiis ha finalmente potuto acquistare uno dei suoi pupilli con il mister che subito l’ha messo in campo. Le sue prestazioni sono subito state positive. Purtroppo, la pausa dovuta al Coronavirus non ha permesso di apprezzare le sue prestazioni con continuità. Ora bisogna vedere il campionato di calcio continuerà o bisognerà aspettare Settembre per vedere in opera il nuovo centrocampista partenopeo.