Fine della relazione tra Antonio Zequila e Manuela Festa: accuse e possibili azioni legali

La storia d’amore tra Antonio Zequila e Manuela Festa è giunta al capolinea, ma la separazione non è stata priva di tensioni. La modella e influencer ha rivelato di aver vissuto una relazione caratterizzata da atteggiamenti che definisce “tossici” e “aggressivi” e sta valutando se intraprendere un’azione legale nei confronti dell’attore.

Una relazione difficile

Secondo le dichiarazioni rilasciate a The Reading Monkey e riprese dall’agenzia Adnkronos, Festa sostiene che Zequila abbia tentato di ostacolare la sua carriera, impedendole di crescere professionalmente. L’influencer ha spiegato di aver deciso di interrompere la relazione per proteggere sé stessa, accusando l’ex compagno di non averla mai sostenuta nei suoi progetti. Ha inoltre sottolineato come l’attore, nonostante una lunga carriera televisiva, non abbia ancora raggiunto una stabilità professionale, situazione che avrebbe reso il loro rapporto sempre più difficile da gestire.

Anche dopo la rottura, i problemi sarebbero continuati. Festa afferma di aver ricevuto messaggi offensivi da Zequila, al punto da prendere in considerazione l’idea di rivolgersi alle autorità competenti. Al momento non ha ancora deciso come procedere, ma ha dichiarato di non voler cedere ad alcuna forma di intimidazione.

L’influencer ha chiarito di voler lasciarsi alle spalle questa esperienza e di essere pronta a concentrarsi su nuovi progetti, circondandosi solo di persone in grado di supportarla senza ostacolarla. Nel frattempo, Zequila non ha ancora commentato pubblicamente le accuse, ma non è escluso che possa presto esprimere la propria versione dei fatti.

L’incontro tra i due era avvenuto a Sanremo, e inizialmente la relazione sembrava procedere con entusiasmo. Tuttavia, qualcosa si è incrinato nel tempo, portando alla rottura e alle accuse che ora potrebbero avere conseguenze legali.