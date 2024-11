Fine della storia tra Andrea Damante e Elisa Visari? Nuove indiscrezioni su una possibile frequentazione con Benedetta Quagli

Sembra ormai ufficiale la rottura tra Andrea Damante ed Elisa Visari, una relazione già segnata da crisi e riconciliazioni negli ultimi mesi. Le prime voci di tensioni nella coppia erano emerse lo scorso inverno, quando Elisa era stata vista in compagnia dell’attore Simone Susinna, segnale di un possibile allontanamento da Damante.

Tuttavia, quest’ultimo avrebbe tentato in tutti i modi di ricucire il rapporto, e durante l’estate i due sono stati visti insieme in diverse occasioni, facendo pensare a un ritorno di fiamma. A settembre, però, nuovi problemi sembrano essere emersi: Elisa è stata addirittura accusata di aver aggredito la modella Neda, sospettata di essere vicina ad Andrea.

Nuove segnalazioni

Di recente, una segnalazione diffusa da Deianira Marzano sembra confermare la separazione tra Damante e Visari. Un utente ha riportato di aver avvistato Andrea in compagnia di una nuova ragazza in un locale di Milano, corredando la segnalazione con una foto. Secondo quanto descritto, i due avrebbero interagito con un atteggiamento inizialmente formale, tipico dei primi appuntamenti, e alla fine avrebbero lasciato il locale insieme.

La ragazza in questione, che non è un volto sconosciuto, sarebbe Benedetta Quagli, ex fidanzata del calciatore Federico Chiesa. Benedetta e Chiesa sono stati insieme per tre anni, fino alla rottura nel 2021; successivamente, Chiesa ha iniziato una relazione con Lucia Bramani, con cui si è sposato nell’estate del 2023. Da allora, Benedetta non aveva reso pubblica alcuna nuova relazione.

Quanto a Damante, non sembrano esserci possibilità di riavvicinamento con l’ex storica Giulia De Lellis, che ha recentemente confermato che entrambi hanno ormai accettato la fine della loro storia. Anche se si tratta per ora di semplici indiscrezioni, gli sviluppi recenti lasciano aperta la possibilità di una nuova frequentazione per Damante.